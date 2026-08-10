Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SHX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SHX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SHX

Информация о цене SHX

Что такое SHX

Whitepaper SHX

Официальный сайт SHX

Токеномика SHX

Прогноз цен SHX

История SHX

Руководство по покупке SHX

Конвертер валют SHX в фиат

SHX на споте

Фьючерсы SHX USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ SHX (SHX) за сегодня

Технический анализ SHX (SHX) за сегодня

Страница анализа SHX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SHX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SHX ниже.

Изменение цены SHX (SHX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003048---10,07%-18,25%-33,73%
Узнайте больше о цене SHX

Поток капитала SHX

Чистый притокЦена SHXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08-$0,02 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SHX

Торгуйте SHX (SHX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SHX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SHX/USDT
$0,003048
$0,003048$0,003048
-1,79%
26.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SHX в USD

Сумма

SHX
SHX
USD
USD

1 SHX = 0,003048 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.