Токеномика SHX (SHX) Откройте для себя ключевую информацию о SHX (SHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHX (SHX) Stronghold расширяет платежную экосистему, используя токен SHx в качестве строительного блока для реальных целей. Наша миссия — предоставлять быстрые, безопасные и доступные финансовые услуги для всех. Официальный сайт: https://stronghold.co/shx Whitepaper: https://docsend.com/view/dftxunt Обозреватель блоков: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SHX-GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH Купить SHX сейчас!

Токеномика и анализ цен SHX (SHX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHX (SHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,92M $ 63,92M $ 63,92M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 5,79B $ 5,79B $ 5,79B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Исторический максимум: $ 0,0209 $ 0,0209 $ 0,0209 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,011033 $ 0,011033 $ 0,011033 Узнайте больше о цене SHX (SHX)

Токеномика SHX (SHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHX (SHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHX, изучите текущую цену SHX!

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