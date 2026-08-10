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Технический анализ Songbird (SGB) за сегодня

Технический анализ Songbird (SGB) за сегодня

Страница анализа Songbird предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SGB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Songbird ниже.

Изменение цены Songbird (SGB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0010687--+1,13%+1,40%-35,64%
Узнайте больше о цене Songbird

Поток капитала Songbird

Чистый притокЦена SGBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Songbird

SGB USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SGB/USDT
$0,0010685
$0,0010685$0,0010685
-0,71%
54.78M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SGB в USD

Сумма

SGB
SGB
USD
USD

1 SGB = 0,0010686 USD

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