Токеномика Songbird (SGB)

Токеномика Songbird (SGB)

Откройте для себя ключевую информацию о Songbird (SGB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Songbird (SGB)

Songbird - это канареечная сеть Flare, которая будет иметь две отдельные фазы. Songbird будет играть важную роль в текущем тестировании систем Flare Time Series Oracle, StateConnector и F-Asset и сетевой архитектуры перед запуском Flare. Протоколы FTSO и F-Asset будут запущены на Songbird, а F-Asset будут генерироваться на основе базовых токенов. Это повысит безопасность, стабильность и надежность конечного релиза Flare.

Официальный сайт:
https://flare.xyz/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://songbird-explorer.flare.network/

Токеномика и анализ цен Songbird (SGB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Songbird (SGB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,6163
$ 0,6163$ 0,6163
Исторический минимум:
$ 0,003717734576447314
$ 0,003717734576447314$ 0,003717734576447314
Текущая цена:
$ 0,0049644
$ 0,0049644$ 0,0049644

Токеномика Songbird (SGB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Songbird (SGB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SGB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SGB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SGB, изучите текущую цену SGB!

Как купить SGB

Заинтересованы в добавлении Songbird (SGB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SGB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Songbird (SGB)

Анализ истории цены SGB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SGB

Хотите узнать, куда может двигаться SGB? Наша страница прогноза цены SGB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.