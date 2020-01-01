Токеномика Songbird (SGB) Откройте для себя ключевую информацию о Songbird (SGB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Songbird (SGB) Songbird - это канареечная сеть Flare, которая будет иметь две отдельные фазы. Songbird будет играть важную роль в текущем тестировании систем Flare Time Series Oracle, StateConnector и F-Asset и сетевой архитектуры перед запуском Flare. Протоколы FTSO и F-Asset будут запущены на Songbird, а F-Asset будут генерироваться на основе базовых токенов. Это повысит безопасность, стабильность и надежность конечного релиза Flare. Официальный сайт: https://flare.xyz/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://songbird-explorer.flare.network/ Купить SGB сейчас!

Токеномика и анализ цен Songbird (SGB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Songbird (SGB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,6163 $ 0,6163 $ 0,6163 Исторический минимум: $ 0,003717734576447314 $ 0,003717734576447314 $ 0,003717734576447314 Текущая цена: $ 0,0049644 $ 0,0049644 $ 0,0049644 Узнайте больше о цене Songbird (SGB)

Токеномика Songbird (SGB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Songbird (SGB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SGB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SGB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SGB, изучите текущую цену SGB!

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