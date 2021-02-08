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Технический анализ SafePal (SFP) за сегодня

Технический анализ SafePal (SFP) за сегодня

Страница анализа SafePal предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SFP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SafePal ниже.

Изменение цены SafePal (SFP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2373--+10,16%+2,46%-26,40%
Узнайте больше о цене SafePal

Технические индикаторы SafePal

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SafePal на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 4
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 2Покупка 11
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2373
0,2372
R2
0,2372
0,2372
R1
0,2372
0,2372
PP
0,2371
0,2371
S1
0,2371
0,2371
S2
0,237
0,2371
S3
0,237
0,237

Рыночные сигналы SafePal

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,01M
$2,77 M
$2,76 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,19 M
7-дневные активные продажи
$0,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SafePal

Чистый притокЦена SFPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,24
2026-08-09-$0,01 M0,24
2026-08-08-$0,01 M0,23
2026-08-07$0,01 M0,22
2026-08-06$0,01 M0,22

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SFP/USDT
$0,2373
$0,2373$0,2373
-0,08%
279.89K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SFP в USD

Сумма

SFP
SFP
USD
USD

1 SFP = 0,2373 USD

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