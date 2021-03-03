Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SCRT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SCRT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SCRT

Информация о цене SCRT

Что такое SCRT

Whitepaper SCRT

Официальный сайт SCRT

Токеномика SCRT

Прогноз цен SCRT

История SCRT

Руководство по покупке SCRT

Конвертер валют SCRT в фиат

SCRT на споте

Фьючерсы SCRT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ SCRT (SCRT) за сегодня

Технический анализ SCRT (SCRT) за сегодня

Страница анализа SCRT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SCRT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SCRT ниже.

Изменение цены SCRT (SCRT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03217---1,69%-24,81%-68,75%
Узнайте больше о цене SCRT

Технические индикаторы SCRT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SCRT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03219
0,03219
R2
0,03219
0,03218
R1
0,03218
0,03218
PP
0,03218
0,03218
S1
0,03217
0,03217
S2
0,03217
0,03217
S3
0,03216
0,03217

Рыночные сигналы SCRT

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,45 M
$1,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SCRT

Чистый притокЦена SCRTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,03
2026-08-09$0,00 M0,03
2026-08-08-$0,01 M0,03
2026-08-07$0,00 M0,03
2026-08-06$0,00 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SCRT

Торгуйте SCRT (SCRT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SCRT в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SCRT/USDT
$0,03217
$0,03217$0,03217
-1,40%
1.86M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SCRT в USD

Сумма

SCRT
SCRT
USD
USD

1 SCRT = 0,03216 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.