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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SaucerSwap, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SaucerSwap, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SaucerSwap (SAUCE) за сегодня

Технический анализ SaucerSwap (SAUCE) за сегодня

Страница анализа SaucerSwap предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SAUCE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SaucerSwap ниже.

Изменение цены SaucerSwap (SAUCE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01299---0,08%-4,49%-39,56%
Узнайте больше о цене SaucerSwap

Поток капитала SaucerSwap

Чистый притокЦена SAUCEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SaucerSwap

SAUCE USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SAUCE/USDT
$0,01299
$0,01299$0,01299
-0,83%
14.75K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SAUCE в USD

Сумма

SAUCE
SAUCE
USD
USD

1 SAUCE = 0,01299 USD

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