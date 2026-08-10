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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Santos FC Fan Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Santos FC Fan Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Santos FC Fan Token (SANTOS) за сегодня

Технический анализ Santos FC Fan Token (SANTOS) за сегодня

Страница анализа Santos FC Fan Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SANTOS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Santos FC Fan Token ниже.

Изменение цены Santos FC Fan Token (SANTOS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,4895--+2,51%-8,41%-57,71%
Узнайте больше о цене Santos FC Fan Token

Технические индикаторы Santos FC Fan Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Santos FC Fan Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,489
0,489
R2
0,489
0,4889
R1
0,4889
0,4889
PP
0,4889
0,4889
S1
0,4888
0,4888
S2
0,4888
0,4888
S3
0,4887
0,4888

Рыночные сигналы Santos FC Fan Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,65M
$9,02 M
$9,68 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,19 M
7-дневные активные продажи
$0,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Santos FC Fan Token

Чистый притокЦена SANTOSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,49
2026-08-09-$0,02 M0,49
2026-08-08$0,00 M0,48
2026-08-07-$0,02 M0,48
2026-08-06-$0,04 M0,48

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SANTOS/USDT
$0,4895
$0,4895$0,4895
-0,38%
154.32K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SANTOS в USD

Сумма

SANTOS
SANTOS
USD
USD

1 SANTOS = 0,4895 USD

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