Технический анализ Santos FC Fan Token (SANTOS) за сегодня Страница анализа Santos FC Fan Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SANTOS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Santos FC Fan Token ниже. Регистрация

Изменение цены Santos FC Fan Token (SANTOS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,4895 -- +2,51% -8,41% -57,71%

Технические индикаторы Santos FC Fan Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Santos FC Fan Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 17 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,489 0,489 R2 0,489 0,4889 R1 0,4889 0,4889 PP 0,4889 0,4889 S1 0,4888 0,4888 S2 0,4888 0,4888 S3 0,4887 0,4888

Рыночные сигналы Santos FC Fan Token Текущий чистый объем открытых ордеров -0,65M $9,02 M $9,68 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,09 M 3-дневные активные продажи $0,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,19 M 7-дневные активные продажи $0,17 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Santos FC Fan Token Чистый приток Цена SANTOSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,49 2026-08-09 -$0,02 M 0,49 2026-08-08 $0,00 M 0,48 2026-08-07 -$0,02 M 0,48 2026-08-06 -$0,04 M 0,48 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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