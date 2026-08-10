Технический анализ Reserve Rights (RSR) за сегодня Страница анализа Reserve Rights предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RSR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Reserve Rights ниже. Регистрация

Изменение цены Reserve Rights (RSR) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,00126 -- -0,08% -3,23% -35,39%

Технические индикаторы Reserve Rights

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Reserve Rights на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 5 Покупка 14 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 1 Покупка 13 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 7 Нейтрально 4 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001259 0,001259 R2 0,001259 0,001258 R1 0,001258 0,001258 PP 0,001258 0,001258 S1 0,001257 0,001257 S2 0,001257 0,001257 S3 0,001256 0,001257

Рыночные сигналы Reserve Rights Текущий чистый объем открытых ордеров -0,04M $3,70 M $3,74 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,16 M 3-дневные активные продажи $0,17 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,39 M 7-дневные активные продажи $0,39 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Reserve Rights Чистый приток Цена RSRUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,04 M 0,00 2026-08-09 -$0,02 M 0,00 2026-08-08 $0,08 M 0,00 2026-08-07 -$0,02 M 0,00 2026-08-06 -$0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Reserve Rights (RSR) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Reserve Rights в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч RSR / USDT $0,00126 $0,00126 $0,00126 0,00% 46.48M (USDT) Торговля RSR / USDC $0,00126 $0,00126 $0,00126 +0,07% 42.58M (USDT) Торговля