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Технический анализ Reserve Rights (RSR) за сегодня

Технический анализ Reserve Rights (RSR) за сегодня

Страница анализа Reserve Rights предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RSR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Reserve Rights ниже.

Изменение цены Reserve Rights (RSR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00126---0,08%-3,23%-35,39%
Узнайте больше о цене Reserve Rights

Технические индикаторы Reserve Rights

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Reserve Rights на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 5
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 7Нейтрально 4Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001259
0,001259
R2
0,001259
0,001258
R1
0,001258
0,001258
PP
0,001258
0,001258
S1
0,001257
0,001257
S2
0,001257
0,001257
S3
0,001256
0,001257

Рыночные сигналы Reserve Rights

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$3,70 M
$3,74 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,16 M
3-дневные активные продажи
$0,17 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,39 M
7-дневные активные продажи
$0,39 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Reserve Rights

Чистый притокЦена RSRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,04 M0,00
2026-08-09-$0,02 M0,00
2026-08-08$0,08 M0,00
2026-08-07-$0,02 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Reserve Rights

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RSR/USDT
$0,00126
$0,00126$0,00126
0,00%
46.48M (USDT)
RSR/USDC
$0,00126
$0,00126$0,00126
+0,07%
42.58M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RSR в USD

Сумма

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0,00126 USD

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