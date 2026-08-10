Технический анализ Rocket Pool (RPL) за сегодня Страница анализа Rocket Pool предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RPL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Rocket Pool ниже. Регистрация

Изменение цены Rocket Pool (RPL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1,527 -- -2,25% -12,70% -24,07%

Технические индикаторы Rocket Pool

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Rocket Pool на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 4 Покупка 11 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 2 Покупка 8 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1,5253 1,5246 R2 1,5246 1,5242 R1 1,5243 1,524 PP 1,5236 1,5236 S1 1,5233 1,5232 S2 1,5226 1,523 S3 1,5223 1,5226

Рыночные сигналы Rocket Pool Текущий чистый объем открытых ордеров -0,18M $1,87 M $2,05 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,06 M 7-дневные активные продажи $0,06 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Rocket Pool Чистый приток Цена RPLUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 1,53 2026-08-09 -$0,01 M 1,55 2026-08-08 $0,00 M 1,58 2026-08-07 -$0,01 M 1,53 2026-08-06 -$0,02 M 1,54 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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