Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Rocket Pool, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Rocket Pool, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о RPL

Информация о цене RPL

Что такое RPL

Whitepaper RPL

Официальный сайт RPL

Токеномика RPL

Прогноз цен RPL

История RPL

Руководство по покупке RPL

Конвертер валют RPL в фиат

RPL на споте

Фьючерсы RPL USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Rocket Pool (RPL) за сегодня

Технический анализ Rocket Pool (RPL) за сегодня

Страница анализа Rocket Pool предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RPL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Rocket Pool ниже.

Изменение цены Rocket Pool (RPL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,527---2,25%-12,70%-24,07%
Узнайте больше о цене Rocket Pool

Технические индикаторы Rocket Pool

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Rocket Pool на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 4
Покупка 11
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,5253
1,5246
R2
1,5246
1,5242
R1
1,5243
1,524
PP
1,5236
1,5236
S1
1,5233
1,5232
S2
1,5226
1,523
S3
1,5223
1,5226

Рыночные сигналы Rocket Pool

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,18M
$1,87 M
$2,05 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Rocket Pool

Чистый притокЦена RPLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M1,53
2026-08-09-$0,01 M1,55
2026-08-08$0,00 M1,58
2026-08-07-$0,01 M1,53
2026-08-06-$0,02 M1,54

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Rocket Pool

Торгуйте Rocket Pool (RPL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Rocket Pool в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RPL/USDT
$1,527
$1,527$1,527
-1,16%
35.22K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RPL в USD

Сумма

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 1,527 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.