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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по RIF, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по RIF, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ RIF (RIF) за сегодня

Технический анализ RIF (RIF) за сегодня

Страница анализа RIF предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RIF, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе RIF ниже.

Изменение цены RIF (RIF)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07232---10,09%-43,17%-9,18%
Узнайте больше о цене RIF

Технические индикаторы RIF

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот RIF на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 1Покупка 11
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07235
0,07232
R2
0,07232
0,07228
R1
0,07225
0,07226
PP
0,07222
0,07222
S1
0,07215
0,07218
S2
0,07212
0,07216
S3
0,07205
0,07212

Рыночные сигналы RIF

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,62M
$12,69 M
$13,31 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,40 M
3-дневные активные продажи
$0,41 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$2,05 M
7-дневные активные продажи
$1,98 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала RIF

Чистый притокЦена RIFUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,07
2026-08-09-$0,01 M0,07
2026-08-08-$0,01 M0,07
2026-08-07-$0,13 M0,07
2026-08-06-$0,07 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RIF/USDT
$0,07209
$0,07209$0,07209
+8,25%
1.55M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RIF в USD

Сумма

RIF
RIF
USD
USD

1 RIF = 0,07231 USD

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