Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SuperRare, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SuperRare, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о RARE

Информация о цене RARE

Что такое RARE

Whitepaper RARE

Официальный сайт RARE

Токеномика RARE

Прогноз цен RARE

История RARE

Руководство по покупке RARE

Конвертер валют RARE в фиат

RARE на споте

Фьючерсы RARE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ SuperRare (RARE) за сегодня

Технический анализ SuperRare (RARE) за сегодня

Страница анализа SuperRare предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RARE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SuperRare ниже.

Изменение цены SuperRare (RARE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0135--+11,94%+4,73%-26,87%
Узнайте больше о цене SuperRare

Технические индикаторы SuperRare

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SuperRare на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 3
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01352
0,01351
R2
0,01351
0,01351
R1
0,01351
0,01351
PP
0,0135
0,0135
S1
0,0135
0,0135
S2
0,01349
0,0135
S3
0,01349
0,01349

Рыночные сигналы SuperRare

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,52M
$22,28 M
$23,80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SuperRare

Чистый притокЦена RAREUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,04 M0,01
2026-08-09$0,07 M0,01
2026-08-08$0,11 M0,01
2026-08-07$0,01 M0,01
2026-08-06$0,03 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SuperRare

Торгуйте SuperRare (RARE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SuperRare в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RARE/USDT
$0,01349
$0,01349$0,01349
+0,29%
4.43M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RARE в USD

Сумма

RARE
RARE
USD
USD

1 RARE = 0,0135 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.