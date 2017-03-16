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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Qtum, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Qtum, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Qtum (QTUM) за сегодня

Технический анализ Qtum (QTUM) за сегодня

Страница анализа Qtum предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике QTUM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Qtum ниже.

Изменение цены Qtum (QTUM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,6636--+2,15%-4,77%-34,01%
Узнайте больше о цене Qtum

Технические индикаторы Qtum

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Qtum на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 1
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,6628
0,6628
R2
0,6628
0,6627
R1
0,6627
0,6627
PP
0,6627
0,6627
S1
0,6626
0,6626
S2
0,6626
0,6626
S3
0,6625
0,6626

Рыночные сигналы Qtum

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$1,28 M
$1,32 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,10 M
3-дневные активные продажи
$0,11 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,16 M
7-дневные активные продажи
$0,18 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Qtum

Чистый притокЦена QTUMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,67
2026-08-09-$0,02 M0,67
2026-08-08-$0,01 M0,66
2026-08-07$0,00 M0,65
2026-08-06-$0,02 M0,65

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Торгуйте Qtum (QTUM) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
QTUM/USDT
$0,6636
$0,6636$0,6636
-1,64%
82.40K (USDT)
QTUM/USDC
$0,6621
$0,6621$0,6621
-1,63%
83.47K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор QTUM в USD

Сумма

QTUM
QTUM
USD
USD

1 QTUM = 0,6636 USD

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