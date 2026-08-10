Купить криптоРынкиСпотФьючерсыЗаработок
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Paris Saint-Germain, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Paris Saint-Germain, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о PSG

Информация о цене PSG

Что такое PSG

Whitepaper PSG

Официальный сайт PSG

Токеномика PSG

Прогноз цен PSG

История PSG

Руководство по покупке PSG

Конвертер валют PSG в фиат

PSG на споте

Фьючерсы PSG USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Paris Saint-Germain (PSG) за сегодня

Технический анализ Paris Saint-Germain (PSG) за сегодня

Страница анализа Paris Saint-Germain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PSG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Paris Saint-Germain ниже.

Изменение цены Paris Saint-Germain (PSG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,5249--+5,80%-1,89%-47,36%
Узнайте больше о цене Paris Saint-Germain

Поток капитала Paris Saint-Germain

Чистый притокЦена PSGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,53
2026-08-09$0,00 M0,53
2026-08-08$0,00 M0,52
2026-08-07-$0,01 M0,51
2026-08-06$0,01 M0,51

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Paris Saint-Germain

Торгуйте Paris Saint-Germain (PSG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Paris Saint-Germain в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PSG/USDT
$0,5249
$0,5249$0,5249
-0,99%
126.01K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PSG в USD

Сумма

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 0,5249 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.