Токеномика Paris Saint-Germain (PSG)

Токеномика Paris Saint-Germain (PSG)

Откройте для себя ключевую информацию о Paris Saint-Germain (PSG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Paris Saint-Germain (PSG)

Фантокен Paris Saint-Germain (PSG) — это утилита токен, предоставляющий болельщикам футбольного клуба Paris Saint-Germain («Пари Сен-Жермен») токенизированную долю влияния на решение клуба с помощью сервисов Socios.

Официальный сайт:
https://www.socios.com/paris-saint-germain/
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105

Токеномика и анализ цен Paris Saint-Germain (PSG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paris Saint-Germain (PSG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,88M
$ 13,88M$ 13,88M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 9,56M
$ 9,56M$ 9,56M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 50,1
$ 50,1$ 50,1
Исторический минимум:
$ 1,351577858797389
$ 1,351577858797389$ 1,351577858797389
Текущая цена:
$ 1,452
$ 1,452$ 1,452

Токеномика Paris Saint-Germain (PSG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Paris Saint-Germain (PSG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PSG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PSG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSG, изучите текущую цену PSG!

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История цены Paris Saint-Germain (PSG)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.