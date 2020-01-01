Токеномика Paris Saint-Germain (PSG) Откройте для себя ключевую информацию о Paris Saint-Germain (PSG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Paris Saint-Germain (PSG) Фантокен Paris Saint-Germain (PSG) — это утилита токен, предоставляющий болельщикам футбольного клуба Paris Saint-Germain («Пари Сен-Жермен») токенизированную долю влияния на решение клуба с помощью сервисов Socios. Официальный сайт: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 Купить PSG сейчас!

Токеномика и анализ цен Paris Saint-Germain (PSG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paris Saint-Germain (PSG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,88M $ 13,88M $ 13,88M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 9,56M $ 9,56M $ 9,56M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 50,1 $ 50,1 $ 50,1 Исторический минимум: $ 1,351577858797389 $ 1,351577858797389 $ 1,351577858797389 Текущая цена: $ 1,452 $ 1,452 $ 1,452 Узнайте больше о цене Paris Saint-Germain (PSG)

Токеномика Paris Saint-Germain (PSG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paris Saint-Germain (PSG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSG, изучите текущую цену PSG!

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