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Технический анализ Prompt (PROMPT) за сегодня

Технический анализ Prompt (PROMPT) за сегодня

Страница анализа Prompt предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PROMPT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Prompt ниже.

Изменение цены Prompt (PROMPT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02241--+4,23%+3,22%-41,06%
Узнайте больше о цене Prompt

Технические индикаторы Prompt

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Prompt на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 1Покупка 3
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02246
0,02245
R2
0,02245
0,02244
R1
0,02244
0,02244
PP
0,02243
0,02243
S1
0,02242
0,02242
S2
0,02241
0,02242
S3
0,0224
0,02241

Рыночные сигналы Prompt

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,53M
$7,58 M
$8,11 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,09 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Prompt

Чистый притокЦена PROMPTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,02
2026-08-09$0,03 M0,02
2026-08-08$0,01 M0,02
2026-08-07$0,00 M0,02
2026-08-06-$0,01 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PROMPT/USDT
$0,02243
$0,02243$0,02243
-2,94%
5.64M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PROMPT в USD

Сумма

PROMPT
PROMPT
USD
USD

1 PROMPT = 0,02241 USD

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