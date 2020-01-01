Токеномика Prompt (PROMPT) Откройте для себя ключевую информацию о Prompt (PROMPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Prompt (PROMPT) Wayfinder – это платформа для создания ИИ-агентов для кроссчейн транзакций, написания и публикации смарт-контрактов, а также выполнения автономных задач. Официальный сайт: https://www.wayfinder.ai/ Whitepaper: https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544 Купить PROMPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Prompt (PROMPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prompt (PROMPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 137,70M $ 137,70M $ 137,70M Исторический максимум: $ 0,6266 $ 0,6266 $ 0,6266 Исторический минимум: $ 0,10718787546655689 $ 0,10718787546655689 $ 0,10718787546655689 Текущая цена: $ 0,1377 $ 0,1377 $ 0,1377 Узнайте больше о цене Prompt (PROMPT)

Токеномика Prompt (PROMPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Prompt (PROMPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PROMPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PROMPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROMPT, изучите текущую цену PROMPT!

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