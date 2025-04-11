Что такое PhyChain (PHY)

PhyChain – первая в мире инновационная платформа, основанная на технологии децентрализованной физической инфраструктуры DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) и распределенных вычислительных мощностей. Мы стремимся раскрыть потенциал миллиардов незадействованных устройств, создать справедливую и устойчивую децентрализованную сеть вычислительных мощностей и обеспечить надежную поддержку будущей цифровой экономики.

PhyChain доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в PhyChain. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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PhyChain Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как PhyChain, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена PHY в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены PhyChain.

История цен PhyChain

Отслеживание траектории движения цены PHY дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории PHY в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен PhyChain.

Как купить PhyChain (PHY)

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PHY на местную валюту

1 PHY к VND ₫ 9,286.91379 1 PHY к AUD A$ 0.5758821 1 PHY к GBP ￡ 0.2752644 1 PHY к EUR € 0.3187272 1 PHY к USD $ 0.36219 1 PHY к MYR RM 1.6008798 1 PHY к TRY ₺ 13.7849514 1 PHY к JPY ¥ 51.9851307 1 PHY к RUB ₽ 30.1414518 1 PHY к INR ₹ 31.1773152 1 PHY к IDR Rp 6,036.4975854 1 PHY к KRW ₩ 514.4727855 1 PHY к PHP ₱ 20.7100242 1 PHY к EGP ￡E. 18.580347 1 PHY к BRL R$ 2.1224334 1 PHY к CAD C$ 0.4998222 1 PHY к BDT ৳ 44.0169507 1 PHY к NGN ₦ 578.5767936 1 PHY к UAH ₴ 14.994666 1 PHY к VES Bs 25.71549 1 PHY к PKR Rs 101.5653198 1 PHY к KZT ₸ 187.1761701 1 PHY к THB ฿ 12.1224993 1 PHY к TWD NT$ 11.7240903 1 PHY к AED د.إ 1.3292373 1 PHY к CHF Fr 0.2933739 1 PHY к HKD HK$ 2.8069725 1 PHY к MAD .د.م 3.368367 1 PHY к MXN $ 7.3633227

Источники PhyChain

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о PhyChain Какова цена PhyChain (PHY) сегодня? Текущая цена PhyChain (PHY) составляет 0.36219 USD . Какова рыночная капитализация PhyChain (PHY)? Текущая рыночная капитализация PhyChain составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения PHY на его рыночную цену в реальном времени 0.36219 USD . Каково оборотное предложение PhyChain (PHY)? Текущее оборотное предложение PhyChain (PHY) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена PhyChain (PHY)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена PhyChain (PHY) составляет 0.42708 USD . Каков 24-часовой объем торгов PhyChain (PHY)? 24-часовой объем торгов PhyChain (PHY) составляет $ 781.02K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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