Токеномика и анализ цен PhyChain (PHYCHAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PhyChain (PHYCHAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,82B $ 4,82B $ 4,82B Исторический максимум: $ 3,359 $ 3,359 $ 3,359 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 2,408 $ 2,408 $ 2,408 Узнайте больше о цене PhyChain (PHYCHAIN) Купить PHYCHAIN сейчас!

Информация о PhyChain (PHYCHAIN) PhyChain – первая в мире инновационная платформа, основанная на технологии децентрализованной физической инфраструктуры DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) и распределенных вычислительных мощностей. Мы стремимся раскрыть потенциал миллиардов незадействованных устройств, создать справедливую и устойчивую децентрализованную сеть вычислительных мощностей и обеспечить надежную поддержку будущей цифровой экономики. PhyChain – первая в мире инновационная платформа, основанная на технологии децентрализованной физической инфраструктуры DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) и распределенных вычислительных мощностей. Мы стремимся раскрыть потенциал миллиардов незадействованных устройств, создать справедливую и устойчивую децентрализованную сеть вычислительных мощностей и обеспечить надежную поддержку будущей цифровой экономики. Официальный сайт: https://www.phychian.com/#/ Whitepaper: https://phychain.gitbook.io/phychain-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1931160cc6c5bb1e44fcf590db51d9e86723ef54

Токеномика PhyChain (PHYCHAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PhyChain (PHYCHAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHYCHAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHYCHAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHYCHAIN, изучите текущую цену PHYCHAIN!

Как купить PHYCHAIN Заинтересованы в добавлении PhyChain (PHYCHAIN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PHYCHAIN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PHYCHAIN на MEXC прямо сейчас! История цены PhyChain (PHYCHAIN) Анализ истории цены PHYCHAIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PHYCHAIN прямо сейчас! Прогноз цены PHYCHAIN Хотите узнать, куда может двигаться PHYCHAIN? Наша страница прогноза цены PHYCHAIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PHYCHAIN прямо сейчас!

