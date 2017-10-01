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Технический анализ Orchid (OXT) за сегодня

Технический анализ Orchid (OXT) за сегодня

Страница анализа Orchid предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OXT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Orchid ниже.

Изменение цены Orchid (OXT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,009807---15,15%+158,41%-1,06%
Узнайте больше о цене Orchid

Поток капитала Orchid

Чистый притокЦена OXTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,01
2026-08-09$0,02 M0,01
2026-08-08-$0,01 M0,01
2026-08-07-$0,06 M0,01
2026-08-06$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OXT/USDT
$0,009817
$0,009817$0,009817
-3,37%
5.91M (USDT)
OXT/ETH
$0,000005169
$0,000005169$0,000005169
-1,52%
511.42K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OXT в USD

Сумма

OXT
OXT
USD
USD

1 OXT = 0,009807 USD

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