Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Osmosis, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Osmosis, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о OSMO

Информация о цене OSMO

Что такое OSMO

Whitepaper OSMO

Официальный сайт OSMO

Токеномика OSMO

Прогноз цен OSMO

История OSMO

Руководство по покупке OSMO

Конвертер валют OSMO в фиат

OSMO на споте

Фьючерсы OSMO USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Osmosis (OSMO) за сегодня

Технический анализ Osmosis (OSMO) за сегодня

Страница анализа Osmosis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OSMO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Osmosis ниже.

Изменение цены Osmosis (OSMO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03007--+11,74%-15,99%-52,60%
Узнайте больше о цене Osmosis

Поток капитала Osmosis

Чистый притокЦена OSMOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,03
2026-08-09$0,03 M0,03
2026-08-08$0,01 M0,03
2026-08-07$0,00 M0,03
2026-08-06$0,01 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Osmosis

Торгуйте Osmosis (OSMO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Osmosis в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OSMO/USDT
$0,03008
$0,03008$0,03008
-0,13%
2.04M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OSMO в USD

Сумма

OSMO
OSMO
USD
USD

1 OSMO = 0,03007 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.