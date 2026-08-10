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Технический анализ Ontology Gas (ONG) за сегодня

Технический анализ Ontology Gas (ONG) за сегодня

Страница анализа Ontology Gas предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ONG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ontology Gas ниже.

Изменение цены Ontology Gas (ONG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04296--+3,17%-12,95%-40,32%
Узнайте больше о цене Ontology Gas

Технические индикаторы Ontology Gas

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ontology Gas на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 4
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04295
0,04294
R2
0,04294
0,04294
R1
0,04294
0,04294
PP
0,04293
0,04293
S1
0,04293
0,04293
S2
0,04292
0,04293
S3
0,04292
0,04292

Рыночные сигналы Ontology Gas

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,30M
$4,78 M
$5,08 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Ontology Gas

Чистый притокЦена ONGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,04
2026-08-09-$0,02 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,04
2026-08-07$0,00 M0,04
2026-08-06-$0,02 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ONG/USDT
$0,04296
$0,04296$0,04296
-0,99%
1.30M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ONG в USD

Сумма

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0,04296 USD

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