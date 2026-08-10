Технический анализ Ontology Gas (ONG) за сегодня Страница анализа Ontology Gas предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ONG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ontology Gas ниже. Регистрация

Изменение цены Ontology Gas (ONG) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,04296 -- +3,17% -12,95% -40,32%

Технические индикаторы Ontology Gas

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ontology Gas на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 4 Покупка 11 Скользящие средние : Продажа Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 4 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,04295 0,04294 R2 0,04294 0,04294 R1 0,04294 0,04294 PP 0,04293 0,04293 S1 0,04293 0,04293 S2 0,04292 0,04293 S3 0,04292 0,04292

Рыночные сигналы Ontology Gas Текущий чистый объем открытых ордеров -0,30M $4,78 M $5,08 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,01 M 7-дневные активные продажи $0,01 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Ontology Gas Чистый приток Цена ONGUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,04 2026-08-09 -$0,02 M 0,04 2026-08-08 $0,00 M 0,04 2026-08-07 $0,00 M 0,04 2026-08-06 -$0,02 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Ontology Gas (ONG) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ontology Gas в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ONG / USDT $0,04296 $0,04296 $0,04296 -0,99% 1.30M (USDT) Торговля