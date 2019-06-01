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Технический анализ Harmony (ONE) за сегодня

Технический анализ Harmony (ONE) за сегодня

Страница анализа Harmony предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ONE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Harmony ниже.

Изменение цены Harmony (ONE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001267--+3,51%+2,59%-47,89%
Узнайте больше о цене Harmony

Технические индикаторы Harmony

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Harmony на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 7
Покупка 4
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 7Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001269
0,001268
R2
0,001268
0,001268
R1
0,001268
0,001268
PP
0,001267
0,001267
S1
0,001267
0,001267
S2
0,001266
0,001267
S3
0,001266
0,001266

Рыночные сигналы Harmony

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,08M
$2,37 M
$2,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,10 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,20 M
7-дневные активные продажи
$0,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Harmony

Чистый притокЦена ONEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09-$0,05 M0,00
2026-08-08-$0,02 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,04 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ONE/USDT
$0,001266
$0,001266$0,001266
-1,09%
57.62M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ONE в USD

Сумма

ONE
ONE
USD
USD

1 ONE = 0,001267 USD

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