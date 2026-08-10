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Технический анализ Numbers Protocol (NUM) за сегодня

Технический анализ Numbers Protocol (NUM) за сегодня

Страница анализа Numbers Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NUM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Numbers Protocol ниже.

Изменение цены Numbers Protocol (NUM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00204---11,66%-18,99%-52,29%
Узнайте больше о цене Numbers Protocol

Поток капитала Numbers Protocol

Чистый притокЦена NUMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-04$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Numbers Protocol

NUM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по NUM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NUM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NUM/USDT
$0,00204
$0,00204$0,00204
-3,40%
29.06M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NUM в USD

Сумма

NUM
NUM
USD
USD

1 NUM = 0,00204 USD

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