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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Nosana, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Nosana, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Nosana (NOS) за сегодня

Технический анализ Nosana (NOS) за сегодня

Страница анализа Nosana предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NOS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Nosana ниже.

Изменение цены Nosana (NOS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,26281--+6,82%-4,01%-18,94%
Узнайте больше о цене Nosana

Поток капитала Nosana

Чистый притокЦена NOSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,26
2026-08-09$0,00 M0,26
2026-08-08$0,00 M0,26
2026-08-07-$0,01 M0,27
2026-08-06$0,00 M0,26

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NOS/USDT
$0,26288
$0,26288$0,26288
+2,40%
261.11K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NOS в USD

Сумма

NOS
NOS
USD
USD

1 NOS = 0,26281 USD

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