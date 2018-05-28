Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по New Kind of Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по New Kind of Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о NKN

Информация о цене NKN

Что такое NKN

Whitepaper NKN

Официальный сайт NKN

Токеномика NKN

Прогноз цен NKN

История NKN

Руководство по покупке NKN

Конвертер валют NKN в фиат

NKN на споте

Фьючерсы NKN USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ New Kind of Network (NKN) за сегодня

Технический анализ New Kind of Network (NKN) за сегодня

Страница анализа New Kind of Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NKN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе New Kind of Network ниже.

Изменение цены New Kind of Network (NKN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,005403---0,74%-1,68%-32,71%
Узнайте больше о цене New Kind of Network

Поток капитала New Kind of Network

Чистый притокЦена NKNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,01
2026-08-09-$0,01 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о New Kind of Network

Торгуйте New Kind of Network (NKN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы New Kind of Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NKN/USDT
$0,005396
$0,005396$0,005396
+0,67%
10.54M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NKN в USD

Сумма

NKN
NKN
USD
USD

1 NKN = 0,005403 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.