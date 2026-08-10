Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AINFT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AINFT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о NFT

Информация о цене NFT

Что такое NFT

Whitepaper NFT

Официальный сайт NFT

Токеномика NFT

Прогноз цен NFT

История NFT

Руководство по покупке NFT

Конвертер валют NFT в фиат

NFT на споте

Фьючерсы NFT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ AINFT (NFT) за сегодня

Технический анализ AINFT (NFT) за сегодня

Страница анализа AINFT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NFT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AINFT ниже.

Изменение цены AINFT (NFT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0000002765--+2,90%+3,44%-12,34%
Узнайте больше о цене AINFT

Поток капитала AINFT

Чистый притокЦена NFTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,00
2026-08-09-$0,02 M0,00
2026-08-08$0,03 M0,00
2026-08-07$0,04 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о AINFT

Торгуйте AINFT (NFT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы AINFT в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NFT/USDT
$0,0000002764
$0,0000002764$0,0000002764
+1,50%
205.14B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NFT в USD

Сумма

NFT
NFT
USD
USD

1 NFT = 0,000000 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.