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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по NEO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по NEO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ NEO (NEO) за сегодня

Технический анализ NEO (NEO) за сегодня

Страница анализа NEO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NEO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе NEO ниже.

Изменение цены NEO (NEO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,827---0,22%-8,06%-42,04%
Узнайте больше о цене NEO

Технические индикаторы NEO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот NEO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 18
Нейтрально 5
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,8283
1,8276
R2
1,8276
1,8272
R1
1,8273
1,827
PP
1,8266
1,8266
S1
1,8263
1,8262
S2
1,8256
1,826
S3
1,8253
1,8256

Рыночные сигналы NEO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-5,29M
$6,44 M
$11,72 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
3-дневные активные покупки
$0,19 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
7-дневные активные покупки
$0,69 M
7-дневные активные продажи
$0,61 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала NEO

Чистый притокЦена NEOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M1,83
2026-08-09$0,00 M1,85
2026-08-08$0,01 M1,85
2026-08-07-$0,06 M1,83
2026-08-06$0,01 M1,85

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о NEO

Торгуйте NEO (NEO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы NEO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NEO/USDT
$1,828
$1,828$1,828
-1,29%
34.67K (USDT)
NEO/USDC
$1,827
$1,827$1,827
-1,29%
29.93K (USDT)
NEO/BTC
$0,00002813
$0,00002813$0,00002813
-0,91%
4.67K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NEO в USD

Сумма

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 1,827 USD

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