Токеномика Micron Technology (MUON) Откройте для себя ключевую информацию о Micron Technology (MUON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Micron Technology (MUON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Micron Technology (MUON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,67M Общее предложение: $ 7,16K Оборотное предложение: $ 7,16K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,67M Исторический максимум: $ 431,86 Исторический минимум: $ 117,45321659889592 Текущая цена: $ 232,68

Информация о Micron Technology (MUON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/muon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x050362Ab1072Cb2Ce74d74770E22A3203Ad04ee5

Токеномика Micron Technology (MUON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Micron Technology (MUON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Как купить MUON История цены Micron Technology (MUON) Анализ истории цены MUON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены MUON Хотите узнать, куда может двигаться MUON? Наша страница прогноза цены MUON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

