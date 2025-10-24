Согласно вашему прогнозу, Micron Technology потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 207,81.

Согласно вашему прогнозу, Micron Technology потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 218,2005.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена MUON составляет $ 229,1105 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена MUON в 2028 году составит $ 240,5660 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MUON в 2029 году составит $ 252,5943 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MUON в 2030 году составит $ 265,2240 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Micron Technology потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 432,0220.

В 2050 году цена Micron Technology потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 703,7184.