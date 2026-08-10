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Технический анализ Mantle (MNT) за сегодня

Технический анализ Mantle (MNT) за сегодня

Страница анализа Mantle предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Mantle ниже.

Изменение цены Mantle (MNT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,4363--+9,73%+1,91%-34,55%
Узнайте больше о цене Mantle

Технические индикаторы Mantle

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Mantle на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 2
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 2Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,4366
0,4365
R2
0,4365
0,4364
R1
0,4364
0,4364
PP
0,4363
0,4363
S1
0,4362
0,4362
S2
0,4361
0,4362
S3
0,436
0,4361

Рыночные сигналы Mantle

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,32M
$2,77 M
$3,09 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,36 M
3-дневные активные продажи
$0,34 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,56 M
7-дневные активные продажи
$0,57 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Mantle

Чистый притокЦена MNTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,16 M0,43
2026-08-09$0,15 M0,43
2026-08-08-$0,12 M0,43
2026-08-07$0,36 M0,42
2026-08-06$0,26 M0,41

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Mantle

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MNT/USDT
$0,4362
$0,4362$0,4362
+2,51%
200.74K (USDT)
MNT/USDC
$0,4359
$0,4359$0,4359
+2,44%
128.71K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MNT в USD

Сумма

MNT
MNT
USD
USD

1 MNT = 0,4363 USD

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