Технический анализ Mina Protocol (MINA) за сегодня Страница анализа Mina Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MINA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Mina Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Mina Protocol (MINA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,04116 -- +1,67% -7,76% -36,75%

Технические индикаторы Mina Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Mina Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 12 Покупка 14 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 6 Покупка 8 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 0 Нейтрально 6 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,04115 0,04114 R2 0,04114 0,04114 R1 0,04114 0,04114 PP 0,04113 0,04113 S1 0,04113 0,04113 S2 0,04112 0,04113 S3 0,04112 0,04112

Рыночные сигналы Mina Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,04M $3,92 M $3,96 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,06 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,11 M 7-дневные активные продажи $0,10 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Mina Protocol Чистый приток Цена MINAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,04 2026-08-09 -$0,03 M 0,04 2026-08-08 -$0,01 M 0,04 2026-08-07 $0,01 M 0,04 2026-08-06 -$0,03 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Mina Protocol (MINA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Mina Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MINA / USDT $0,04116 $0,04116 $0,04116 +0,09% 1.39M (USDT) Торговля