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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Mina Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Mina Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Mina Protocol (MINA) за сегодня

Технический анализ Mina Protocol (MINA) за сегодня

Страница анализа Mina Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MINA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Mina Protocol ниже.

Изменение цены Mina Protocol (MINA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04116--+1,67%-7,76%-36,75%
Узнайте больше о цене Mina Protocol

Технические индикаторы Mina Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Mina Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 0
Нейтрально 12
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 6Покупка 8
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 0Нейтрально 6Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04115
0,04114
R2
0,04114
0,04114
R1
0,04114
0,04114
PP
0,04113
0,04113
S1
0,04113
0,04113
S2
0,04112
0,04113
S3
0,04112
0,04112

Рыночные сигналы Mina Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$3,92 M
$3,96 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,11 M
7-дневные активные продажи
$0,10 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Mina Protocol

Чистый притокЦена MINAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,04
2026-08-09-$0,03 M0,04
2026-08-08-$0,01 M0,04
2026-08-07$0,01 M0,04
2026-08-06-$0,03 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MINA/USDT
$0,04116
$0,04116$0,04116
+0,09%
1.39M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MINA в USD

Сумма

MINA
MINA
USD
USD

1 MINA = 0,04116 USD

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