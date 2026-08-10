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Технический анализ Metis (METIS) за сегодня

Технический анализ Metis (METIS) за сегодня

Страница анализа Metis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике METIS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Metis ниже.

Изменение цены Metis (METIS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2,527--+2,80%-12,72%-34,28%
Узнайте больше о цене Metis

Технические индикаторы Metis

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Metis на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 4
Покупка 20
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
2,5293
2,5286
R2
2,5286
2,5282
R1
2,5283
2,528
PP
2,5276
2,5276
S1
2,5273
2,5272
S2
2,5266
2,527
S3
2,5263
2,5266

Рыночные сигналы Metis

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,46M
$6,30 M
$6,76 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,10 M
7-дневные активные продажи
$0,10 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Metis

Чистый притокЦена METISUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M2,52
2026-08-09$0,05 M2,55
2026-08-08$0,07 M2,54
2026-08-07-$0,01 M2,46
2026-08-06-$0,03 M2,49

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
METIS/USDT
$2,523
$2,523$2,523
-1,13%
26.74K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор METIS в USD

Сумма

METIS
METIS
USD
USD

1 METIS = 2,527 USD

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