MetFi — это децентрализованная автономная организация (DAO), которая предоставляет ранний доступ к перспективным стартапам в сфере Web3 и метавселенной, при этом разделяя прибыль с сообществом. Это экосистема NFT-утилит, позволяющая участникам приобретать NFT-токены, дающие доступ к проектам с высоким потенциалом роста. MetFi стремится стать ведущим мировым инкубатором проектов в области метавселенной, ИИ и Web3, делая часть доходов доступной для своего сообщества.

Какова текущая цена MetFi?

Живая цена MetFi (METFI) составляет ₽0.657073227770870400000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает MetFi на рынке?

В настоящее время MetFi находится на 1920-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽215476889.1080702400000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов METFI в обращении?

Количество токенов METFI в обращении составляет 328110816.1111054 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен MetFi за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена MetFi колебалась в диапазоне от ₽0.641850223514169600000 (минимум за 24 часа) до ₽0.658981901901355200000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько MetFi удалён от своего максимума и минимума за всё время?

MetFi достиг максимальной цены ₽426.47755953600000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.640182471794510400000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется METFI?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для MetFi?

Текущее изменение цены 1.62% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.