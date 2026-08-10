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Технический анализ Moviebloc (MBL) за сегодня

Технический анализ Moviebloc (MBL) за сегодня

Страница анализа Moviebloc предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MBL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Moviebloc ниже.

Изменение цены Moviebloc (MBL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0006257---1,64%-11,80%-39,24%
Узнайте больше о цене Moviebloc

Поток капитала Moviebloc

Чистый притокЦена MBLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,01 M0,00
2026-08-08-$0,01 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Moviebloc

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MBL/USDT
$0,0006262
$0,0006262$0,0006262
-1,32%
90.90M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MBL в USD

Сумма

MBL
MBL
USD
USD

1 MBL = 0,0006257 USD

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