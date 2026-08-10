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Технический анализ Maverick Protocol (MAV) за сегодня

Технический анализ Maverick Protocol (MAV) за сегодня

Страница анализа Maverick Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Maverick Protocol ниже.

Изменение цены Maverick Protocol (MAV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,009117--+15,56%-4,71%-45,80%
Узнайте больше о цене Maverick Protocol

Технические индикаторы Maverick Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Maverick Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 4
Нейтрально 12
Покупка 10
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 9
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 8Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00912
0,00912
R2
0,00912
0,00911
R1
0,00911
0,00911
PP
0,00911
0,00911
S1
0,0091
0,0091
S2
0,0091
0,0091
S3
0,00909
0,0091

Рыночные сигналы Maverick Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,92M
$11,49 M
$12,41 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,40 M
3-дневные активные продажи
$0,39 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,54 M
7-дневные активные продажи
$0,53 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Maverick Protocol

Чистый притокЦена MAVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,01
2026-08-09$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,06 M0,01
2026-08-07$0,04 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAV/USDT
$0,009116
$0,009116$0,009116
-2,51%
7.40M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MAV в USD

Сумма

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0,009117 USD

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