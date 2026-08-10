Технический анализ Maverick Protocol (MAV) за сегодня Страница анализа Maverick Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Maverick Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Maverick Protocol (MAV) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,009117 -- +15,56% -4,71% -45,80%

Технические индикаторы Maverick Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Maverick Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 4 Нейтрально 12 Покупка 10 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 4 Покупка 9 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 3 Нейтрально 8 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00912 0,00912 R2 0,00912 0,00911 R1 0,00911 0,00911 PP 0,00911 0,00911 S1 0,0091 0,0091 S2 0,0091 0,0091 S3 0,00909 0,0091

Рыночные сигналы Maverick Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,92M $11,49 M $12,41 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,40 M 3-дневные активные продажи $0,39 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,54 M 7-дневные активные продажи $0,53 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Maverick Protocol Чистый приток Цена MAVUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,01 2026-08-09 $0,01 M 0,01 2026-08-08 -$0,06 M 0,01 2026-08-07 $0,04 M 0,01 2026-08-06 -$0,01 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Maverick Protocol (MAV) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Maverick Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MAV / USDT $0,009116 $0,009116 $0,009116 -2,51% 7.40M (USDT) Торговля