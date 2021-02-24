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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Mask Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Mask Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Mask Network (MASK) за сегодня

Технический анализ Mask Network (MASK) за сегодня

Страница анализа Mask Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MASK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Mask Network ниже.

Изменение цены Mask Network (MASK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3684--+6,96%-8,68%-29,05%
Узнайте больше о цене Mask Network

Технические индикаторы Mask Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Mask Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 5
Нейтрально 14
Покупка 7
Скользящие средние:НейтральноПродажа 0Нейтрально 8Покупка 6
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 6Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3686
0,3684
R2
0,3684
0,3683
R1
0,3683
0,3682
PP
0,3681
0,3681
S1
0,368
0,368
S2
0,3678
0,3679
S3
0,3677
0,3678

Рыночные сигналы Mask Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,10M
$1,14 M
$1,24 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,11 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Mask Network

Чистый притокЦена MASKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,37
2026-08-09-$0,02 M0,37
2026-08-08$0,01 M0,37
2026-08-07$0,03 M0,36
2026-08-06$0,02 M0,36

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Mask Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MASK/USDT
$0,3689
$0,3689$0,3689
-1,28%
146.17K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MASK в USD

Сумма

MASK
MASK
USD
USD

1 MASK = 0,3684 USD

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