Технический анализ Mask Network (MASK) за сегодня Страница анализа Mask Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MASK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Mask Network ниже. Регистрация

Изменение цены Mask Network (MASK) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,3684 -- +6,96% -8,68% -29,05%

Технические индикаторы Mask Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Mask Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 14 Покупка 7 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 0 Нейтрально 8 Покупка 6 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 6 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,3686 0,3684 R2 0,3684 0,3683 R1 0,3683 0,3682 PP 0,3681 0,3681 S1 0,368 0,368 S2 0,3678 0,3679 S3 0,3677 0,3678

Рыночные сигналы Mask Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,10M $1,14 M $1,24 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,12 M 7-дневные активные продажи $0,11 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Mask Network Чистый приток Цена MASKUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,37 2026-08-09 -$0,02 M 0,37 2026-08-08 $0,01 M 0,37 2026-08-07 $0,03 M 0,36 2026-08-06 $0,02 M 0,36 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Mask Network (MASK) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Mask Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MASK / USDT $0,3689 $0,3689 $0,3689 -1,28% 146.17K (USDT) Торговля