Технический анализ Terra Classic (LUNC) за сегодня Страница анализа Terra Classic предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LUNC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Terra Classic ниже. Регистрация

Изменение цены Terra Classic (LUNC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,00005039 -- +1,16% -17,84% -48,95%

Технические индикаторы Terra Classic

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Terra Classic на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 6 Нейтрально 8 Покупка 12 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 2 Покупка 7 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 6 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00005039 0,00005038 R2 0,00005038 0,00005037 R1 0,00005037 0,00005037 PP 0,00005036 0,00005036 S1 0,00005035 0,00005035 S2 0,00005034 0,00005035 S3 0,00005033 0,00005034

Рыночные сигналы Terra Classic Текущий чистый объем открытых ордеров -16,12M $7,37 M $23,50 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,92 M 3-дневные активные продажи $0,91 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $2,77 M 7-дневные активные продажи $2,75 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Terra Classic Чистый приток Цена LUNCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,00 2026-08-09 -$0,04 M 0,00 2026-08-08 -$0,03 M 0,00 2026-08-07 -$0,23 M 0,00 2026-08-06 $0,06 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Terra Classic (LUNC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Terra Classic в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч LUNC / USDT $0,00005039 $0,00005039 $0,00005039 +0,33% 1.43B (USDT) Торговля LUNC / USDC $0,00005038 $0,00005038 $0,00005038 +0,35% 517.32M (USDT) Торговля