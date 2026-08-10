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Технический анализ Terra Classic (LUNC) за сегодня

Технический анализ Terra Classic (LUNC) за сегодня

Страница анализа Terra Classic предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LUNC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Terra Classic ниже.

Изменение цены Terra Classic (LUNC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00005039--+1,16%-17,84%-48,95%
Узнайте больше о цене Terra Classic

Технические индикаторы Terra Classic

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Terra Classic на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 8
Покупка 12
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 2Покупка 7
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 6Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00005039
0,00005038
R2
0,00005038
0,00005037
R1
0,00005037
0,00005037
PP
0,00005036
0,00005036
S1
0,00005035
0,00005035
S2
0,00005034
0,00005035
S3
0,00005033
0,00005034

Рыночные сигналы Terra Classic

Текущий чистый объем открытых ордеров
-16,12M
$7,37 M
$23,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,92 M
3-дневные активные продажи
$0,91 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$2,77 M
7-дневные активные продажи
$2,75 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Terra Classic

Чистый притокЦена LUNCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09-$0,04 M0,00
2026-08-08-$0,03 M0,00
2026-08-07-$0,23 M0,00
2026-08-06$0,06 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LUNC/USDT
$0,00005039
$0,00005039$0,00005039
+0,33%
1.43B (USDT)
LUNC/USDC
$0,00005038
$0,00005038$0,00005038
+0,35%
517.32M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LUNC в USD

Сумма

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0,00005039 USD

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