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Технический анализ Terra (LUNA) за сегодня

Технический анализ Terra (LUNA) за сегодня

Страница анализа Terra предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LUNA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Terra ниже.

Изменение цены Terra (LUNA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04192--+2,97%-15,56%-39,65%
Узнайте больше о цене Terra

Поток капитала Terra

Чистый притокЦена LUNAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,04
2026-08-09-$0,06 M0,04
2026-08-08$0,02 M0,04
2026-08-07-$0,03 M0,04
2026-08-06-$0,02 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LUNA/USDT
$0,04197
$0,04197$0,04197
-1,40%
1.53M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LUNA в USD

Сумма

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USD

1 LUNA = 0,04192 USD

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