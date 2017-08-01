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Технический анализ Loopring (LRC) за сегодня

Технический анализ Loopring (LRC) за сегодня

Страница анализа Loopring предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LRC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Loopring ниже.

Изменение цены Loopring (LRC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00978---5,33%-10,53%-47,84%
Узнайте больше о цене Loopring

Технические индикаторы Loopring

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Loopring на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 10
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 0Нейтрально 7Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00979
0,00978
R2
0,00978
0,00978
R1
0,00978
0,00978
PP
0,00977
0,00977
S1
0,00977
0,00977
S2
0,00976
0,00977
S3
0,00976
0,00976

Рыночные сигналы Loopring

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,18M
$1,38 M
$1,57 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,16 M
7-дневные активные продажи
$0,16 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Loopring

Чистый притокЦена LRCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,02 M0,01
2026-08-08$0,03 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LRC/USDT
$0,00978
$0,00978$0,00978
-1,21%
5.30M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LRC в USD

Сумма

LRC
LRC
USD
USD

1 LRC = 0,00978 USD

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