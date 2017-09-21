Технический анализ Линк (LINK) за сегодня
Изменение цены Линк (LINK)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$8,309
|--
|+1,50%
|+3,79%
|-19,07%
Ежедневный ИИ-анализ Линк
Анализ Линк за 2026-07-29
- Значительный отток капитала: Чистый отток средств по LINK за последние 24 часа составил около 1,01 млн долларов США, а ставка финансирования находится на низком уровне в 0,01%, что свидетельствует о слабом желании участников рынка открывать длинные позиции и медвежьих настроениях со стороны капитала, оказывающих давление на цену монеты.
- Продолжающееся снижение соотношения позиций: За последние несколько часов соотношение количества длинных и коротких позиций по контрактам снизилось с 3,11 до 2,94, а соотношение объемов длинных и коротких позиций элитных аккаунтов резко упало с 2,04 до 1,06, что указывает на то, что крупные игроки закрывают длинные позиции или переходят к шортам, создавая риск снижения цены монеты в краткосрочной перспективе.
- Фундаментальные факторы не учтены в цене: Несмотря на рост числа ончейн-адресов и расширение экосистемы CCIP, цена долгое время остается ниже предыдущих максимумов и не демонстрирует синхронного укрепления. Рынок слабо реагирует на позитивные новости, а техническая картина находится под давлением скользящих средних, поэтому следует остерегаться волатильности и коррекции.
Анализ Линк за 2026-07-28
- Непрерывный приток капитала: За последние 3 дня зафиксирован чистый приток около 2,43 млн USDT, что изменило предыдущую тенденцию оттока и свидетельствует об усилении спроса на покупку на низких уровнях, оказывая поддержку цене монеты.
- Преобладание длинных позиций по контрактам: Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов остается выше 3,1, а объем активных покупок в некоторые периоды значительно превышает продажи, что указывает на сильную склонность крупного капитала к росту.
- Устойчивый рост ончейн-показателей: Количество адресов-держателей выросло примерно до 892 тыс., при этом недавно наблюдался резкий рост числа кошельков, что отражает расширение фундаментальных показателей и создает потенциальный импульс для последующего отскока.
Технические индикаторы Линк
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Линк на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 8
|Нейтрально 0
|Покупка 6
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 2
|Покупка 7
Рыночные сигналы Линк
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Линк
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,65 M
|8,28
|2026-08-09
|-$1,10 M
|8,35
|2026-08-08
|$0,57 M
|8,34
|2026-08-07
|-$0,78 M
|8,28
|2026-08-06
|-$1,46 M
|8,23
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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