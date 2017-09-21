Технический анализ Линк (LINK) за сегодня Страница анализа Линк предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LINK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Линк ниже. Регистрация

Изменение цены Линк (LINK) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $8,309 -- +1,50% +3,79% -19,07%

Ежедневный ИИ-анализ Линк Анализ LINK за 2026-07-29 Анализ LINK за 2026-07-28 Анализ Линк за 2026-07-29 Значительный отток капитала : Чистый отток средств по LINK за последние 24 часа составил около 1,01 млн долларов США, а ставка финансирования находится на низком уровне в 0,01%, что свидетельствует о слабом желании участников рынка открывать длинные позиции и медвежьих настроениях со стороны капитала, оказывающих давление на цену монеты.

: Чистый отток средств по LINK за последние 24 часа составил около 1,01 млн долларов США, а ставка финансирования находится на низком уровне в 0,01%, что свидетельствует о слабом желании участников рынка открывать длинные позиции и медвежьих настроениях со стороны капитала, оказывающих давление на цену монеты. Продолжающееся снижение соотношения позиций : За последние несколько часов соотношение количества длинных и коротких позиций по контрактам снизилось с 3,11 до 2,94, а соотношение объемов длинных и коротких позиций элитных аккаунтов резко упало с 2,04 до 1,06, что указывает на то, что крупные игроки закрывают длинные позиции или переходят к шортам, создавая риск снижения цены монеты в краткосрочной перспективе.

: За последние несколько часов соотношение количества длинных и коротких позиций по контрактам снизилось с 3,11 до 2,94, а соотношение объемов длинных и коротких позиций элитных аккаунтов резко упало с 2,04 до 1,06, что указывает на то, что крупные игроки закрывают длинные позиции или переходят к шортам, создавая риск снижения цены монеты в краткосрочной перспективе. Фундаментальные факторы не учтены в цене: Несмотря на рост числа ончейн-адресов и расширение экосистемы CCIP, цена долгое время остается ниже предыдущих максимумов и не демонстрирует синхронного укрепления. Рынок слабо реагирует на позитивные новости, а техническая картина находится под давлением скользящих средних, поэтому следует остерегаться волатильности и коррекции. Значительный отток капитала : Чистый отток средств по LINK за последние 24 часа составил около 1,01 млн долларов США, а ставка финансирования находится на низком уровне в 0,01%, что свидетельствует о слабом желании участников рынка открывать длинные позиции и медвежьих настроениях со стороны капитала, оказывающих давление на цену монеты.

: Чистый отток средств по LINK за последние 24 часа составил около 1,01 млн долларов США, а ставка финансирования находится на низком уровне в 0,01%, что свидетельствует о слабом желании участников рынка открывать длинные позиции и медвежьих настроениях со стороны капитала, оказывающих давление на цену монеты. Продолжающееся снижение соотношения позиций : За последние несколько часов соотношение количества длинных и коротких позиций по контрактам снизилось с 3,11 до 2,94, а соотношение объемов длинных и коротких позиций элитных аккаунтов резко упало с 2,04 до 1,06, что указывает на то, что крупные игроки закрывают длинные позиции или переходят к шортам, создавая риск снижения цены монеты в краткосрочной перспективе.

: За последние несколько часов соотношение количества длинных и коротких позиций по контрактам снизилось с 3,11 до 2,94, а соотношение объемов длинных и коротких позиций элитных аккаунтов резко упало с 2,04 до 1,06, что указывает на то, что крупные игроки закрывают длинные позиции или переходят к шортам, создавая риск снижения цены монеты в краткосрочной перспективе. Фундаментальные факторы не учтены в цене: Несмотря на рост числа ончейн-адресов и расширение экосистемы CCIP, цена долгое время остается ниже предыдущих максимумов и не демонстрирует синхронного укрепления. Рынок слабо реагирует на позитивные новости, а техническая картина находится под давлением скользящих средних, поэтому следует остерегаться волатильности и коррекции. Анализ Линк за 2026-07-28 Непрерывный приток капитала : За последние 3 дня зафиксирован чистый приток около 2,43 млн USDT, что изменило предыдущую тенденцию оттока и свидетельствует об усилении спроса на покупку на низких уровнях, оказывая поддержку цене монеты.

: За последние 3 дня зафиксирован чистый приток около 2,43 млн USDT, что изменило предыдущую тенденцию оттока и свидетельствует об усилении спроса на покупку на низких уровнях, оказывая поддержку цене монеты. Преобладание длинных позиций по контрактам : Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов остается выше 3,1, а объем активных покупок в некоторые периоды значительно превышает продажи, что указывает на сильную склонность крупного капитала к росту.

: Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов остается выше 3,1, а объем активных покупок в некоторые периоды значительно превышает продажи, что указывает на сильную склонность крупного капитала к росту. Устойчивый рост ончейн-показателей: Количество адресов-держателей выросло примерно до 892 тыс., при этом недавно наблюдался резкий рост числа кошельков, что отражает расширение фундаментальных показателей и создает потенциальный импульс для последующего отскока. Непрерывный приток капитала : За последние 3 дня зафиксирован чистый приток около 2,43 млн USDT, что изменило предыдущую тенденцию оттока и свидетельствует об усилении спроса на покупку на низких уровнях, оказывая поддержку цене монеты.

: За последние 3 дня зафиксирован чистый приток около 2,43 млн USDT, что изменило предыдущую тенденцию оттока и свидетельствует об усилении спроса на покупку на низких уровнях, оказывая поддержку цене монеты. Преобладание длинных позиций по контрактам : Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов остается выше 3,1, а объем активных покупок в некоторые периоды значительно превышает продажи, что указывает на сильную склонность крупного капитала к росту.

: Соотношение длинных и коротких позиций элитных счетов остается выше 3,1, а объем активных покупок в некоторые периоды значительно превышает продажи, что указывает на сильную склонность крупного капитала к росту. Устойчивый рост ончейн-показателей: Количество адресов-держателей выросло примерно до 892 тыс., при этом недавно наблюдался резкий рост числа кошельков, что отражает расширение фундаментальных показателей и создает потенциальный импульс для последующего отскока.

Технические индикаторы Линк

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Линк на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 2 Покупка 13 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 6 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 8,3066 8,3053 R2 8,3053 8,3045 R1 8,3046 8,304 PP 8,3033 8,3033 S1 8,3026 8,3025 S2 8,3013 8,302 S3 8,3006 8,3013

Рыночные сигналы Линк Текущий чистый объем открытых ордеров 1,10M $48,10 M $47,00 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,58M 3-дневные активные покупки $46,72 M 3-дневные активные продажи $47,30 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,19M 7-дневные активные покупки $107,45 M 7-дневные активные продажи $107,64 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Линк Чистый приток Цена LINKUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,65 M 8,28 2026-08-09 -$1,10 M 8,35 2026-08-08 $0,57 M 8,34 2026-08-07 -$0,78 M 8,28 2026-08-06 -$1,46 M 8,23 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.