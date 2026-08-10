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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Lido DAO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Lido DAO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Lido DAO (LDO) за сегодня

Технический анализ Lido DAO (LDO) за сегодня

Страница анализа Lido DAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LDO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lido DAO ниже.

Изменение цены Lido DAO (LDO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2942---8,70%-3,74%-26,47%
Узнайте больше о цене Lido DAO

Технические индикаторы Lido DAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lido DAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 5
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2941
0,294
R2
0,294
0,294
R1
0,294
0,294
PP
0,2939
0,2939
S1
0,2939
0,2939
S2
0,2938
0,2939
S3
0,2938
0,2938

Рыночные сигналы Lido DAO

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,15M
$12,59 M
$12,44 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$4,50 M
3-дневные активные продажи
$4,54 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,48M
7-дневные активные покупки
$17,57 M
7-дневные активные продажи
$17,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Lido DAO

Чистый притокЦена LDOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,27 M0,29
2026-08-09-$0,01 M0,29
2026-08-08$0,15 M0,29
2026-08-07-$0,01 M0,29
2026-08-06-$0,22 M0,30

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LDO/USDT
$0,2942
$0,2942$0,2942
+0,51%
1.01M (USDT)
LDO/USDC
$0,2941
$0,2941$0,2941
+0,51%
184.33K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LDO в USD

Сумма

LDO
LDO
USD
USD

1 LDO = 0,2942 USD

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