Технический анализ Lido DAO (LDO) за сегодня Страница анализа Lido DAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LDO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lido DAO ниже. Регистрация

Изменение цены Lido DAO (LDO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,2942 -- -8,70% -3,74% -26,47%

Технические индикаторы Lido DAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lido DAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 5 Покупка 19 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 1 Покупка 13 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 4 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,2941 0,294 R2 0,294 0,294 R1 0,294 0,294 PP 0,2939 0,2939 S1 0,2939 0,2939 S2 0,2938 0,2939 S3 0,2938 0,2938

Рыночные сигналы Lido DAO Текущий чистый объем открытых ордеров 0,15M $12,59 M $12,44 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,04M 3-дневные активные покупки $4,50 M 3-дневные активные продажи $4,54 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,48M 7-дневные активные покупки $17,57 M 7-дневные активные продажи $17,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Lido DAO Чистый приток Цена LDOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,27 M 0,29 2026-08-09 -$0,01 M 0,29 2026-08-08 $0,15 M 0,29 2026-08-07 -$0,01 M 0,29 2026-08-06 -$0,22 M 0,30 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Lido DAO (LDO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Lido DAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч LDO / USDT $0,2942 $0,2942 $0,2942 +0,51% 1.01M (USDT) Торговля LDO / USDC $0,2941 $0,2941 $0,2941 +0,51% 184.33K (USDT) Торговля