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Технический анализ Lagrange (LA) за сегодня

Технический анализ Lagrange (LA) за сегодня

Страница анализа Lagrange предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Lagrange ниже.

Изменение цены Lagrange (LA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05533--+18,37%-7,85%-62,24%
Узнайте больше о цене Lagrange

Технические индикаторы Lagrange

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Lagrange на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 1
Покупка 14
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05534
0,05531
R2
0,05531
0,05529
R1
0,05529
0,05528
PP
0,05526
0,05526
S1
0,05524
0,05524
S2
0,05521
0,05523
S3
0,05519
0,05521

Рыночные сигналы Lagrange

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,05M
$1,37 M
$1,41 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,26 M
3-дневные активные продажи
$0,26 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,53 M
7-дневные активные продажи
$0,53 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Lagrange

Чистый притокЦена LAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,06 M0,05
2026-08-09$0,18 M0,06
2026-08-08$0,01 M0,05
2026-08-07$0,04 M0,05
2026-08-06$0,00 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LA/USDT
$0,05539
$0,05539$0,05539
-0,53%
1.22M (USDT)
LA/USD1
$0,05529
$0,05529$0,05529
-0,61%
1.00M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LA в USD

Сумма

LA
LA
USD
USD

1 LA = 0,05533 USD

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