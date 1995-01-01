Токеномика Lagrange (LA) Откройте для себя ключевую информацию о Lagrange (LA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lagrange (LA) Lagrange создает два основных продукта: децентрализованную сеть ZK Prover и ZK Coprocessor. Сеть ZK Prover от Lagrange – это фундаментальный уровень, который обеспечивает универсальную генерацию доказательств для различных сценариев использования, таких как роллапы, сопроцессинг ZK и обмен сообщениями кроссчейн. ZK Coprocessor позволяет разработчикам доказывать пользовательские SQL-запросы над данными ончейн, непосредственно из смарт-контрактов. Официальный сайт: https://www.lagrangefoundation.org/ Whitepaper: https://docsend.com/view/s/xqjhg8qhsciazsz6 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467 Купить LA сейчас!

Токеномика и анализ цен Lagrange (LA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lagrange (LA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 97,17M $ 97,17M $ 97,17M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 193,00M $ 193,00M $ 193,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 503,48M $ 503,48M $ 503,48M Исторический максимум: $ 1,84395 $ 1,84395 $ 1,84395 Исторический минимум: $ 0,20794173832654628 $ 0,20794173832654628 $ 0,20794173832654628 Текущая цена: $ 0,50348 $ 0,50348 $ 0,50348 Узнайте больше о цене Lagrange (LA)

Токеномика Lagrange (LA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lagrange (LA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LA, изучите текущую цену LA!

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