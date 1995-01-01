Токеномика Lagrange (LA)

Токеномика Lagrange (LA)

Откройте для себя ключевую информацию о Lagrange (LA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lagrange (LA)

Lagrange создает два основных продукта: децентрализованную сеть ZK Prover и ZK Coprocessor. Сеть ZK Prover от Lagrange – это фундаментальный уровень, который обеспечивает универсальную генерацию доказательств для различных сценариев использования, таких как роллапы, сопроцессинг ZK и обмен сообщениями кроссчейн. ZK Coprocessor позволяет разработчикам доказывать пользовательские SQL-запросы над данными ончейн, непосредственно из смарт-контрактов.

Официальный сайт:
https://www.lagrangefoundation.org/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/s/xqjhg8qhsciazsz6
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467

Токеномика и анализ цен Lagrange (LA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lagrange (LA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 97,17M
$ 97,17M$ 97,17M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 193,00M
$ 193,00M$ 193,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 503,48M
$ 503,48M$ 503,48M
Исторический максимум:
$ 1,84395
$ 1,84395$ 1,84395
Исторический минимум:
$ 0,20794173832654628
$ 0,20794173832654628$ 0,20794173832654628
Текущая цена:
$ 0,50348
$ 0,50348$ 0,50348

Токеномика Lagrange (LA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lagrange (LA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LA, изучите текущую цену LA!

Как купить LA

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История цены Lagrange (LA)

Анализ истории цены LA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.