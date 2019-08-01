Технический анализ Kusama (KSM) за сегодня Страница анализа Kusama предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KSM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kusama ниже. Регистрация

Изменение цены Kusama (KSM) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $3,056 -- -2,52% -9,46% -45,95%

Технические индикаторы Kusama

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kusama на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 12 Нейтрально 2 Покупка 12 Скользящие средние : Продажа Продажа 9 Нейтрально 0 Покупка 5 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 3,0486 3,0483 R2 3,0483 3,0479 R1 3,0476 3,0477 PP 3,0473 3,0473 S1 3,0466 3,0469 S2 3,0463 3,0467 S3 3,0456 3,0463

Рыночные сигналы Kusama Текущий чистый объем открытых ордеров -0,18M $1,48 M $1,66 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,17 M 7-дневные активные продажи $0,16 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Kusama Чистый приток Цена KSMUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 3,04 2026-08-09 -$0,07 M 3,06 2026-08-08 $0,06 M 3,11 2026-08-07 $0,01 M 3,09 2026-08-06 $0,04 M 3,13 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Kusama (KSM) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kusama в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч KSM / USDT $3,056 $3,056 $3,056 -0,09% 19.25K (USDT) Торговля