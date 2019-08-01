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Технический анализ Kusama (KSM) за сегодня

Технический анализ Kusama (KSM) за сегодня

Страница анализа Kusama предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KSM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kusama ниже.

Изменение цены Kusama (KSM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$3,056---2,52%-9,46%-45,95%
Узнайте больше о цене Kusama

Технические индикаторы Kusama

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kusama на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 2
Покупка 12
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 0Покупка 5
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
3,0486
3,0483
R2
3,0483
3,0479
R1
3,0476
3,0477
PP
3,0473
3,0473
S1
3,0466
3,0469
S2
3,0463
3,0467
S3
3,0456
3,0463

Рыночные сигналы Kusama

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,18M
$1,48 M
$1,66 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,17 M
7-дневные активные продажи
$0,16 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Kusama

Чистый притокЦена KSMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M3,04
2026-08-09-$0,07 M3,06
2026-08-08$0,06 M3,11
2026-08-07$0,01 M3,09
2026-08-06$0,04 M3,13

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KSM/USDT
$3,056
$3,056$3,056
-0,09%
19.25K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KSM в USD

Сумма

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 3,056 USD

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