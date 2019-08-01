Технический анализ Kusama (KSM) за сегодня
Изменение цены Kusama (KSM)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$3,056
|--
|-2,52%
|-9,46%
|-45,95%
Технические индикаторы Kusama
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kusama на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 9
|Нейтрально 0
|Покупка 5
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 2
|Покупка 7
Рыночные сигналы Kusama
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Kusama
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,03 M
|3,04
|2026-08-09
|-$0,07 M
|3,06
|2026-08-08
|$0,06 M
|3,11
|2026-08-07
|$0,01 M
|3,09
|2026-08-06
|$0,04 M
|3,13
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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