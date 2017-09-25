Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Kyber Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Kyber Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о KNC

Информация о цене KNC

Что такое KNC

Whitepaper KNC

Официальный сайт KNC

Токеномика KNC

Прогноз цен KNC

История KNC

Руководство по покупке KNC

Конвертер валют KNC в фиат

KNC на споте

Фьючерсы KNC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Kyber Network (KNC) за сегодня

Технический анализ Kyber Network (KNC) за сегодня

Страница анализа Kyber Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KNC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kyber Network ниже.

Изменение цены Kyber Network (KNC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1052--+3,13%-5,66%-31,74%
Узнайте больше о цене Kyber Network

Технические индикаторы Kyber Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kyber Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 7
Нейтрально 9
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 5Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1052
0,1051
R2
0,1051
0,1051
R1
0,1051
0,1051
PP
0,105
0,105
S1
0,105
0,105
S2
0,1049
0,105
S3
0,1049
0,1049

Рыночные сигналы Kyber Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,53M
$9,68 M
$10,21 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,11 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,13 M
7-дневные активные продажи
$0,10 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Kyber Network

Чистый притокЦена KNCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,10
2026-08-09$0,01 M0,11
2026-08-08$0,01 M0,10
2026-08-07-$0,01 M0,10
2026-08-06$0,01 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Kyber Network

Торгуйте Kyber Network (KNC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kyber Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KNC/USDT
$0,1052
$0,1052$0,1052
0,00%
565.25K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KNC в USD

Сумма

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0,1052 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.