Технический анализ Kyber Network (KNC) за сегодня Страница анализа Kyber Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KNC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kyber Network ниже. Регистрация

Изменение цены Kyber Network (KNC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1052 -- +3,13% -5,66% -31,74%

Технические индикаторы Kyber Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kyber Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 9 Покупка 10 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 5 Покупка 4 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 4 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1052 0,1051 R2 0,1051 0,1051 R1 0,1051 0,1051 PP 0,105 0,105 S1 0,105 0,105 S2 0,1049 0,105 S3 0,1049 0,1049

Рыночные сигналы Kyber Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,53M $9,68 M $10,21 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,11 M 3-дневные активные продажи $0,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $0,13 M 7-дневные активные продажи $0,10 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Kyber Network Чистый приток Цена KNCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 0,10 2026-08-09 $0,01 M 0,11 2026-08-08 $0,01 M 0,10 2026-08-07 -$0,01 M 0,10 2026-08-06 $0,01 M 0,10 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Kyber Network (KNC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kyber Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч KNC / USDT $0,1052 $0,1052 $0,1052 0,00% 565.25K (USDT) Торговля