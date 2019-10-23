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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Kava Labs, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Kava Labs, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Kava Labs (KAVA) за сегодня

Технический анализ Kava Labs (KAVA) за сегодня

Страница анализа Kava Labs предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAVA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kava Labs ниже.

Изменение цены Kava Labs (KAVA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,041--+1,86%-7,87%-37,89%
Узнайте больше о цене Kava Labs

Технические индикаторы Kava Labs

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kava Labs на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 2
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04103
0,04098
R2
0,04098
0,04095
R1
0,04095
0,04093
PP
0,0409
0,0409
S1
0,04087
0,04087
S2
0,04082
0,04085
S3
0,04079
0,04082

Рыночные сигналы Kava Labs

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,36M
$2,99 M
$2,63 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Kava Labs

Чистый притокЦена KAVAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,04
2026-08-09-$0,02 M0,04
2026-08-08$0,13 M0,04
2026-08-07-$0,03 M0,04
2026-08-06$0,01 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAVA/USDT
$0,041
$0,041$0,041
-0,75%
1.37M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KAVA в USD

Сумма

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0,041 USD

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