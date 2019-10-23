Технический анализ Kava Labs (KAVA) за сегодня Страница анализа Kava Labs предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAVA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kava Labs ниже. Регистрация

Изменение цены Kava Labs (KAVA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,041 -- +1,86% -7,87% -37,89%

Технические индикаторы Kava Labs

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kava Labs на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 2 Покупка 9 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 1 Покупка 1 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,04103 0,04098 R2 0,04098 0,04095 R1 0,04095 0,04093 PP 0,0409 0,0409 S1 0,04087 0,04087 S2 0,04082 0,04085 S3 0,04079 0,04082

Рыночные сигналы Kava Labs Текущий чистый объем открытых ордеров 0,36M $2,99 M $2,63 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,12 M 7-дневные активные продажи $0,13 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Kava Labs Чистый приток Цена KAVAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 0,04 2026-08-09 -$0,02 M 0,04 2026-08-08 $0,13 M 0,04 2026-08-07 -$0,03 M 0,04 2026-08-06 $0,01 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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