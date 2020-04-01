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Технический анализ JUST (JST) за сегодня

Технический анализ JUST (JST) за сегодня

Страница анализа JUST предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе JUST ниже.

Изменение цены JUST (JST)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,10066---4,85%+1,67%+12,70%
Узнайте больше о цене JUST

Технические индикаторы JUST

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот JUST на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 7
Покупка 4
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 4Покупка 2
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,10047
0,10046
R2
0,10046
0,10046
R1
0,10046
0,10046
PP
0,10045
0,10045
S1
0,10045
0,10045
S2
0,10044
0,10045
S3
0,10044
0,10044

Рыночные сигналы JUST

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,15M
$2,12 M
$1,97 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$0,41 M
3-дневные активные продажи
$0,44 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,72 M
7-дневные активные продажи
$0,71 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала JUST

Чистый притокЦена JSTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,28 M0,10
2026-08-09$0,04 M0,10
2026-08-08-$0,19 M0,10
2026-08-07$0,17 M0,11
2026-08-06$0,15 M0,11

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JST/USDT
$0,10066
$0,10066$0,10066
-2,41%
624.30K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JST в USD

Сумма

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JST
USD
USD

1 JST = 0,10066 USD

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