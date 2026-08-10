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Технический анализ JOE (JOE) за сегодня

Технический анализ JOE (JOE) за сегодня

Страница анализа JOE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JOE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе JOE ниже.

Изменение цены JOE (JOE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02786--+17,00%-3,44%-45,24%
Узнайте больше о цене JOE

Технические индикаторы JOE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот JOE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 4
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0279
0,02787
R2
0,02787
0,02786
R1
0,02786
0,02785
PP
0,02783
0,02783
S1
0,02782
0,02782
S2
0,02779
0,02781
S3
0,02778
0,02779

Рыночные сигналы JOE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,07M
$1,59 M
$1,66 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,40 M
3-дневные активные продажи
$0,40 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,46 M
7-дневные активные продажи
$0,46 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала JOE

Чистый притокЦена JOEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,03
2026-08-09$0,29 M0,03
2026-08-08$0,01 M0,03
2026-08-07$0,00 M0,03
2026-08-06-$0,01 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о JOE

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JOE/USDT
$0,02786
$0,02786$0,02786
-16,95%
3.03M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JOE в USD

Сумма

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USD
USD

1 JOE = 0,02786 USD

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