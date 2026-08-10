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Технический анализ Jasmy (JASMY) за сегодня

Технический анализ Jasmy (JASMY) за сегодня

Страница анализа Jasmy предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JASMY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Jasmy ниже.

Изменение цены Jasmy (JASMY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,004077---4,30%-10,42%-40,87%
Узнайте больше о цене Jasmy

Технические индикаторы Jasmy

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Jasmy на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 4
Покупка 17
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,004079
0,004078
R2
0,004078
0,004078
R1
0,004078
0,004078
PP
0,004077
0,004077
S1
0,004077
0,004077
S2
0,004076
0,004077
S3
0,004076
0,004076

Рыночные сигналы Jasmy

Текущий чистый объем открытых ордеров
-12,41M
$9,40 M
$21,81 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,23M
3-дневные активные покупки
$1,79 M
3-дневные активные продажи
$2,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,17M
7-дневные активные покупки
$4,53 M
7-дневные активные продажи
$4,71 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Jasmy

Чистый притокЦена JASMYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,05 M0,00
2026-08-09$0,02 M0,00
2026-08-08-$0,06 M0,00
2026-08-07-$0,03 M0,00
2026-08-06-$0,04 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JASMY/USDT
$0,004088
$0,004088$0,004088
+0,54%
15.57M (USDT)
JASMY/USDC
$0,004082
$0,004082$0,004082
+0,24%
6.23M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JASMY в USD

Сумма

JASMY
JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0,004077 USD

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